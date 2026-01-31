Raffaella Reggi, l'affondo: "Perché Sinner ha perso con Djokovic"

La semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha lasciato il mondo del tennis spiazzato: una sconfitta al quinto set che ha ribaltato pronostici e sensazioni, consegnando al serbo una vittoria pesantissima nei momenti che contano. A spiegare cosa sia davvero successo è Raffaella Reggi, ex azzurra e oggi commentatrice tecnica per Sky, intervenuta in un’intervista a Fanpage.

Alla domanda su cosa l’abbia colpita di più della sconfitta di Sinner, Reggi parte dai numeri, che raccontano una partita quasi paradossale. “Impressionante. Perché stavo guardando le statistiche, e perdere un match con questi numeri è incredibile. Allora: 26 ace, ti parlo di Sinner, due doppi falli, 75% di prime in campo, ha vinto l’80% dei punti con la prima, 72 colpi vincenti, 42 errori gratuiti. Palle break: ed ecco qua la nota dolente, due su diciotto. Quello ha fatto la differenza. Perché devo dirti la verità, Jannik ha vinto tra l’altro anche più punti di Djokovic. L’unica cosa è che Djokovic li ha vinti nei momenti chiave. Perché, se andiamo a vedere, abbiamo 152 punti vinti da Jannik contro i 140 di Djokovic”.