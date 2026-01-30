Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo stronca: "Troppo attendista..."

Sfuma la finale degli Australian Open per Jannik Sinner. L'azzurro n.2 del mondo è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak Djokovic che ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Il campione serbo ha superato l'altoatesino col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6.
"Djokovic ha sfoderato una prestazione monumentale, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione straordinario. Peccato per Jannik che ha avuto occasioni tante nel quinto set e non è riuscito a sfruttarle. Se devo trovare un difetto alla partita dell'azzurro è che forse è stato un po' troppo attendista ma è stato anche costretto dalla grande prova dell'avversario".
Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale all'Australian Open contro Novak Djokovic. "Visto giocare Djokovic mercoledì contro Musetti penso che nessuno gli avrebbe dato una chance contro Sinner invece oggi in campo è stato un altro giocatore, sembrava ringiovanito di 5-6 anni - ha sottolineato il vincitore della Coppa Davis del 1976-. Sinner saprà fare tesoro di questa sconfitta, è dura da digerire ma non è tutto da buttare. In questo torneo ha dimostrato una crescita al servizio notevole. Lo aspettiamo al Roland Garros".