Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo stronca: "Troppo attendista..."

Sfuma la finale degli Australian Open per Jannik Sinner. L'azzurro n.2 del mondo è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak Djokovic che ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Il campione serbo ha superato l'altoatesino col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6.

"Djokovic ha sfoderato una prestazione monumentale, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione straordinario. Peccato per Jannik che ha avuto occasioni tante nel quinto set e non è riuscito a sfruttarle. Se devo trovare un difetto alla partita dell'azzurro è che forse è stato un po' troppo attendista ma è stato anche costretto dalla grande prova dell'avversario".