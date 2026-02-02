Cremonese-Inter, non è finita: cosa rischiano i nerazzurri, voci pesantissime

Durante la partita Cremonese-Inter disputata allo stadio Zini, un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri nel settore ospiti è esploso vicinissimo al portiere della Cremonese, Emil Audero (ex Inter), colpendolo e provocandogli un trauma con stordimento iniziale, problemi all'orecchio e un piccolo taglio. Audero è caduto a terra, la gara è stata sospesa per alcuni minuti (circa tre), ma il portiere si è ripreso ed è rimasto in campo fino al termine, permettendo la regolare conclusione del match finito 0-2 per l'Inter.

Questo aspetto è decisivo perché, se Audero fosse stato costretto a uscire per infortunio causato direttamente dall'episodio, l'Inter avrebbe rischiato la sconfitta a tavolino per 0-3 secondo l'articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva, per alterazione o impedimento del regolare svolgimento della partita. Il pericolo è stato scampato, ma il Giudice Sportivo esaminerà comunque i referti arbitrali, dei commissari di campo e eventuali accertamenti medici successivi su Audero (come danni uditivi) per verificare se l'episodio abbia condizionato la prestazione o avuto ripercussioni.