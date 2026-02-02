Jannik Sinner-choc: come si è presentato dopo la sconfitta

L’Australia si è chiusa con un’immagine difficile da dimenticare: Jannik Sinner che lascia Melbourne in anticipo, volto nascosto dal cappuccio e pochi segni di voglia di parlare. La semifinale persa con Novak Djokovic pesa, non solo per il risultato, ma per ciò che ha riaperto nel dibattito tecnico e mentale attorno all’azzurro. Il prossimo punto fermo del suo calendario è Doha, Atp 500 al via il 16 febbraio, un luogo carico di significati contrastanti. Proprio lì, un anno fa, arrivò la notizia dell’accordo con la Wada e dei tre mesi di sospensione legati al caso clostebol. Tornarci ora significa anche provare a riscrivere quei ricordi, trasformandoli in nuova spinta.

Nel mezzo, spazio a ipotesi e silenzi: una possibile visita privata, il rientro in famiglia, qualche giorno lontano dai riflettori. Tutto plausibile per un Sinner deluso e ancora più chiuso del solito. Una cosa, però, resta chiara: il lavoro non è finito. La sconfitta con Djokovic non cancella il percorso, ma lo rilancia su un piano ancora più ambizioso, anche perché la vittoria di Carlos Alcaraz agli Australian Open ha cambiato i riferimenti della stagione. “Già ci penso, non intendo lasciare nulla a nessuno”, ha detto lo spagnolo, mettendo subito pressione alla concorrenza.