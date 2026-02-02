Jarrel Miller, clamoroso: come perde il parrucchino sul ring

Con Jarrel Miller, per tutti Big Baby, non esiste la normalità. Ogni volta che il peso massimo di Brooklyn sale sul ring c’è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di imprevedibile. A 37 anni, Miller resta un personaggio ingombrante della categoria regina: talento, potenza, resistenza, ma anche una carriera segnata da scelte sbagliate. Era arrivato a un passo dalla sfida milionaria con Anthony Joshua, prima di rovinare tutto con una squalifica per doping, l’ennesima macchia di un percorso mai lineare. Eppure, nonostante tutto, Big Baby continua a far parlare di sé.
L’ultimo capitolo è andato in scena sul ring più iconico che ci sia, quello del Madison Square Garden di New York, in un match senza esclusione di colpi contro Kingsley Ibeh. Una sfida dura, fisica, da pesi massimi veri, che però al secondo round ha preso una piega surreale. Ibeh trova un montante destro violentissimo: la mascella di Miller regge l’impatto, ma a non resistere è ciò che nessuno si aspettava. Il colpo solleva letteralmente il parrucchino di Big Baby, che si stacca rivelando una calvizie fin lì nascosta.
La scena fa il giro del mondo in pochi istanti. Miller, che non aveva mai fatto mistero di qualche problema di capelli ma nemmeno lo aveva mai esibito così, chiarirà poi l’origine della perdita: un “decolorante all’ammoniaca” usato per errore al posto dello shampoo. In attesa di capire se la ricrescita sarà possibile, Big Baby pensa soprattutto alla sostanza. Resiste, incassa, lotta e porta a casa una vittoria ai punti tutt’altro che banale. Il finale è degno del personaggio. Tornato all’angolo, Miller strappa il parrucchino e lo lancia sugli spalti, come fosse un trofeo. A raccoglierlo è Fabio Wardley, campione del mondo Wbo. Un gesto tra il grottesco e il simbolico, che accende una suggestione: e se il prossimo capitolo della saga Big Baby passasse proprio da lì?