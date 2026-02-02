Jannik Sinner, il video che spiega tutto: clamoroso, una settimana dopo...

Esattamente una settimana fa, Jannik Sinner postava su Instagram un video. "Practice day at the Australian Open", un giorno di allenamenti agli Australian Open. Una clip in cui il campione mostrava la sua routine in Australia durante i giorni del torneo.

Nelle immagini si vedono gli allenamenti, i pasti, la fisioterapia e anche un bagno in una vasca con acqua gelida. Molti sorrisi, tante risate, uno spostamento continuo. Il tennis e gli allenamenti il filo conduttore della sua routine a Melbourne.

Poi, ovvio, le cose non sono andate come sperava: sconfitto in semifinale, in cinque incredibili set, dal leggendario Novak Djokovic, poi battuto a sua volta nella finalissima da Carlos Alcaraz. Per il ragazzo di San Candido, che arrivava da due vittorie consecutive agli Australian Open, una cocente delusione arrivata al termine di un torneo in cui ha faticato molto: problemi fisici, forse qualche insicurezza, qualche problema psicologico. Ma non si può certo vincere sempre...

Tant'è, Jannik è pronto a ripartire più forte di prima. E l'amore del pubblico nei suoi confronti, almeno quello italiano, è enorme, inarrestabile. Ed è qui che si torna al video citato nelle prime battute. Già, perché quel video ha sfondato il milione di visualizzazioni. Cifre clamorose che la dicono lunghissima sul seguito che Jannik riesce a generare.