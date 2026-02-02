Libero logo
Carlos Alcaraz, forfait a Rotterdam: luce per Sinner, come cambia la classifica

di
lunedì 2 febbraio 2026
Carlos Alcaraz, forfait a Rotterdam: luce per Sinner, come cambia la classifica

"Carlos Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam". L'annuncio arriva dagli organizzatori del torneo Atp che è in programma dal 9 al 15 febbraio in Olanda. "Il campione dell'Australian Open ha concluso che, dopo gli sforzi delle ultime due settimane, ha bisogno di più tempo per tornare in azione. Auguriamo a Carlos una pronta guarigione", si legge nel post degli organizzatori. Lo spagnolo ha vinto l'ultima edizione del torneo; la rinuncia, quindi, gli impedirà di confermare i 500 punti conquistati. Ne può approfittare Jannik Sinner che resta comunque distaccato al secondo posto del ranking mondiale. 

Intanto Paolo Bertolucci ha commentato quei rumors che danno l'ex allenatore di Alcaraz vicino a entrare nel team di Sinner. "Può essere, perché se Cahill, come sembra, smette quest'anno, guardandosi in giro Ferrero è sicuramente tra i migliori allenatori sulla piazza. Su questo non si discute. Questa voce che gira da un po' potrebbe anche essere una bufala clamorosa, anche perché Sinner aveva detto che faceva tutto l'anno con l'attuale team: non credo che solo per aver perso una semifinale ci sia uno stravolgimento".

Al tempo stesso, però, ritiene che "è normale, come si fa col calcio: i procuratori spingono, se ne parla. Certo Ferrero è abituato ad Alcaraz, non è che può adesso andare a prendere un Ruud, tanto per dire, e lui giustamente cerca uno molto buono. È plausibile".

