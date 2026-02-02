Jannik Sinner insultato da Elettra Lamborghini? La furia della cantante: piovono querele

Elettra Lamborghini colpita da una vergognosa fake-news finisce al centro di una bufera social. Il tutto per parole su Jannik Sinner che non ha mai pronunciato. La cantante è stata infatti bersaglio di attacchi, insulti e minacce dopo la diffusione online di presunte dichiarazioni offensive nei confronti del tennista e di alcuni calciatori, frasi del tutto inventate, false. Una vicenda che l’artista ha deciso di affrontare senza mezzi termini, affidandosi ai propri legali per tutelare la sua immagine.
Tutto nasce da alcuni articoli comparsi su Facebook, nei quali si sosteneva che Elettra Lamborghini si fosse scagliata con insulti contro Jannik Sinner e altri sportivi. Notizie false che, nel giro di poco tempo, hanno scatenato la reazione di numerosi tifosi, pronti ad attaccare la cantante sui social senza verificare la fonte delle accuse.
Jannik Sinner, Spalletti zittiste Panatta: "Attento, perdi sempre"Strepitoso siparietto nel post gara di Parma-Juventus. Alla Domenica Sportiva è intervenuto in collegamento Lucia...
La realtà dei fatti è ben diversa: Elettra Lamborghini non ha mai pronunciato quelle frasi. Resasi conto della portata della fake news, la cantante ha prima smentito pubblicamente, poi ha deciso di agire per vie legali contro gli autori degli articoli diffamatori. Infine ha affidato ai social il suo sfogo, chiarendo la situazione in modo netto.
Jannik Sinner, il campanello d'allarme: cosa succede dopo 3 ore e 50 minutiJannik Sinner ha un punto debole? Evidentemente sì, dato che è stato eliminato da Novak Djokovic in semifi...
"È già tutto in mano ai miei legali, ma questa cosa che ognuno può dire quel che vuole al posto mio deve finire... Mai dette queste parole, vergogna! Ma come co vi viene in mente?!, si è sfogata una furibonda Elettra Lamborghini.