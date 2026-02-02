Jannik Sinner insultato da Elettra Lamborghini? La furia della cantante: piovono querele

Elettra Lamborghini colpita da una vergognosa fake-news finisce al centro di una bufera social. Il tutto per parole su Jannik Sinner che non ha mai pronunciato. La cantante è stata infatti bersaglio di attacchi, insulti e minacce dopo la diffusione online di presunte dichiarazioni offensive nei confronti del tennista e di alcuni calciatori, frasi del tutto inventate, false. Una vicenda che l’artista ha deciso di affrontare senza mezzi termini, affidandosi ai propri legali per tutelare la sua immagine.

Tutto nasce da alcuni articoli comparsi su Facebook, nei quali si sosteneva che Elettra Lamborghini si fosse scagliata con insulti contro Jannik Sinner e altri sportivi. Notizie false che, nel giro di poco tempo, hanno scatenato la reazione di numerosi tifosi, pronti ad attaccare la cantante sui social senza verificare la fonte delle accuse.