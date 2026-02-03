Libero logo
Emil Audero, arrestato 19enne accusato del lancio del petardo

martedì 3 febbraio 2026
Emil Audero, arrestato 19enne accusato del lancio del petardo

È stato arrestato dalla Digos di Milano un ultras dell'Inter che domenica a Cremona avrebbe lanciato il petardo che ha stordito il portiere dei grigio-rossi, Emil Audero. Si tratta di un 19enne vicino al gruppo del tifo organizzato dei Viking guidato da Nino Ceccarelli, il capo del direttivo della curva Nord di San Siro. Il giovane, che in trasferta avrebbe lanciato una bomba carta contro il giocatore, è stato iscritto sul registro degli indagati dal pm di turno a Milano, Francesco Cajani, ma non sono ancora chiare le ipotesi di reato. Al momento si trova in carcere a San Vittore dove è prevista per domani mattina l'udienza di convalida dell'arresto. 

Il lancio del petardo è avvenuto pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, quando dal settore dei tifosi ospiti è stato lanciato un grosso petardo che è esploso a poca distanza dal portiere della Cremonese, che è caduto a terra in evidente stato di stordimento, motivo per il quale l'arbitro ha sospeso la gara al fine di consentire l'intervento del personale medico per i relativi soccorsi.

A seguito delle tempestive indagini, personale della Digos della Questura di Cremona, grazie anche all'analisi trasversale delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio con quelle effettuate dalla Polizia Scientifica, è riuscito a individuare l'autore del lancio della bomba carta. Il giovane è dunque stato tratto in "arresto differito entro le 48 ore dal fatto", come previsto dalla normativa di contrasto alla violenza sportiva.

