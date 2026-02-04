Milano-Cortina, Ivanie vede il bidet e impazzisce

Solo commenti di apprezzamento per i villaggi olimpici di Milano-Cortina: gli atleti coinvolti nelle gare hanno già espresso i loro pareri positivi sui letti, "non sono di cartone!", e su molto altro. Grande entusiasmo, per esempio, per il bidet. "Ooh": una reazione di stupore quella della pattinatrice di velocità canadese Ivanie Blondin.
All'interno del villaggio le stanze sono come quelle da universitari. I posti letto sono 1.700 per 42 delegazioni. E per ognuno sono pronti lenzuola, asciugamani e un beauty con la scritta “Faster, Higher, Stronger – Together”. Niente tv. In tutti i video girati dagli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi l'unico vero protagonista è il bidet, praticamente inesistente in molti paesi. I più entusiasti sono gli americani e gli asiatici, che lo riprendono con sospetto ma anche meraviglia: "Credo che sia tempo di rispondere alla domanda che tutti si fanno", ha detto con tono scherzoso la pattinatrice artistica su ghiaccio britannica Phebe Bekker mostrando il bagno.
Nel frattempo, non si contano i commenti dei fan italiani, che rispondo a questi filmati con messaggi ironici ma non solo. C'è anche chi si è prestato alla spiegazione sull'utilizzo del bidet. Infatti, se in Italia si tratta di una vera e propria necessità, all'estero invece si tratta di una novità che desta non poca curiosità.