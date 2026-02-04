Milano-Cortina, Ivanie vede il bidet e impazzisce

Solo commenti di apprezzamento per i villaggi olimpici di Milano-Cortina: gli atleti coinvolti nelle gare hanno già espresso i loro pareri positivi sui letti, "non sono di cartone!", e su molto altro. Grande entusiasmo, per esempio, per il bidet. "Ooh": una reazione di stupore quella della pattinatrice di velocità canadese Ivanie Blondin.

All'interno del villaggio le stanze sono come quelle da universitari. I posti letto sono 1.700 per 42 delegazioni. E per ognuno sono pronti lenzuola, asciugamani e un beauty con la scritta “Faster, Higher, Stronger – Together”. Niente tv. In tutti i video girati dagli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi l'unico vero protagonista è il bidet, praticamente inesistente in molti paesi. I più entusiasti sono gli americani e gli asiatici, che lo riprendono con sospetto ma anche meraviglia: "Credo che sia tempo di rispondere alla domanda che tutti si fanno", ha detto con tono scherzoso la pattinatrice artistica su ghiaccio britannica Phebe Bekker mostrando il bagno.