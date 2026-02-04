Giorgia Meloni, "chi incontrerà alle Olimpiadi": tam tam impazzito

La premier Giorgia Meloni potrebbe incontrare il vicepresidente americano J.D. Vance alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sarebbe attesa tra oggi, mercoledì 4 febbraio, e domani, giovedì 5, la comunicazione ufficiale della Casa Bianca sul viaggio di Vance e del segretario di Stato Marco Rubio in Italia. Lo scrive Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. I due saranno a Milano per assistere alla cerimonia di inaugurazione dell’Olimpiade invernale, in programma venerdì 6 febbraio. Tuttavia, se a Washington si dice che Vance potrebbe incontrare la presidente del Consiglio, in Italia invece nessuna fonte avrebbe confermato l'indiscrezione. Almeno per ora.

Dietro al bilaterale potrebbero esserci non solo ragioni di cortesia istituzionale, ma anche temi interessanti sul piano politico. Tra questi, per esempio, la questione della Groenlandia. Dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che ha detto di avere bisogno dell'isola artica, ora territorio autonomo della Danimarca, per motivi di sicurezza, i rapporti con l'Europa sono diventati piuttosto tesi. Intanto, nella capitale americana si tiene il primo "vertice sulle materie prime", con la partecipazione di oltre 50 delegazioni nazionali, tra le quali quella italiana, guidata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.