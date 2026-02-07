Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, come funzionano i test anti-doping: controlli a sorpresa anche in casa

sabato 7 febbraio 2026
Milano-Cortina, come funzionano i test anti-doping: controlli a sorpresa anche in casa

2' di lettura

Controlli e test a tappeto quelli per gli atleti di Milano-Cortina. A dirlo è Fabrizio Pregliasco che svela un retroscena sui Giochi Olimpici. "A livello generale possiamo affermare che i controlli antidoping sono severi, soprattutto a livello agonistico e nelle competizioni ufficiali. Sono previsti infatti test a sorpresa (non solo in gara ma anche fuori gara, anche a casa o in ritiro), obbligo di reperibilità per atleti di alto livello (sistema Adams/Wada), analisi di laboratorio molto avanzate, capaci di rilevare micro-dosi, passaporto biologico, che controlla nel tempo variazioni sospette (anche senza trovare direttamente la sostanza) e infine sanzioni pesanti: squalifiche lunghe, perdita di risultati, danni reputazionali enormi. Oggi è molto più difficile rispetto al passato sfuggire ai controlli, anche se alcune sostanze hanno finestre di rilevazione brevi e si possono usare strategie sofisticate (come microdosing, masking)".

Nonostante questo, mette le mani avanti il direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, all'Adnkronos, "il rischio di essere beccati resta alto, soprattutto con controlli ripetuti e passaporto biologico". Tradotto: "Una delle armi più forti è che i campioni delle analisi vengono conservati per anni (anche 8-10 anni o più) e possono essere rianalizzati con tecnologie future. Un atleta può anche 'passarla liscia' oggi, ma essere squalificato anni dopo e perdere medaglie retroattivamente. Le sanzioni sono durissime: squalifiche lunghe (2-4 anni o più), revoca di medaglie e record ed esclusione dalle edizioni successive. Alle Olimpiadi, come quelle di Milano - Cortina i controlli sono massimi, sia per quantità sia per qualità. Un controllo che si può definire di fatto 'militare'".

Milano-Cortina, Macron rosica: cosa pubblica durante la cerimonia, una provocazione ridicola

Un colpo di nostalgia per Emmanuel Macron? Oppure, come molti sospettano, una clamorosa provocazione anti-italiana, prop...

Nel mirino dei controlli ci finiscono soprattutto "vincitori e top atleti". "Dopo la gara (o anche fuori gara), arriva un ufficiale antidoping (Dco) che: identifica, consegna un documento di notifica, comunica che sei stato selezionato. Da quel momento, come atleta, sei 'sotto controllo': non puoi sparire. Prevosto l'accompagnamento continuo".

Milano-Cortina, spettacolo Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella libera

Si colorano subito d'azzurro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: due italiani sul podio della discesa libera m...
tag
milano-cortina
fabrizio pregliasco

Record olimpico Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida regala all'Italia il primo oro

Omicidio a Nizza Monferrato Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

I soliti Milano-Cortina, corteo contro le Olimpiadi: fumogeni e botti sui binari

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida regala all'Italia il primo oro

Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida regala all'Italia il primo oro

Federica Brignone, il retroscena: "Così ha battuto dolore e sconforto"

Federica Brignone, il retroscena: "Così ha battuto dolore e sconforto"

Leonardo Iannacci
Sinner-Alcaraz, il presagio di Mats Wilander: "Se lo fanno..."

Sinner-Alcaraz, il presagio di Mats Wilander: "Se lo fanno..."

Milano-Cortina, spettacolo Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella libera

Milano-Cortina, spettacolo Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella libera