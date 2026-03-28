Meningite, ecco tutti i sintomi da riconoscere subito

La meningite torna al centro dell’attenzione dopo le recenti notizie provenienti dal Regno Unito. Si tratta di una malattia che, seppur rara, continua a destare preoccupazione per la sua rapidità di evoluzione e la potenziale gravità. La meningite è un’infiammazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale, chiamate meningi. Può essere causata da virus, batteri o, più raramente, da funghi. Le forme virali sono generalmente meno gravi, mentre quelle batteriche , in particolare da meningococco , possono evolvere rapidamente e mettere in pericolo la vita del paziente nel giro di poche ore.

La malattia si manifesta spesso in modo improvviso. I sintomi principali includono febbre alta, forte mal di testa e rigidità del collo, segni tipici che devono far sospettare immediatamente la meningite. A questi si possono aggiungere nausea, vomito, sensibilità alla luce, stato confusionale e, nei casi più gravi, convulsioni. Nei bambini piccoli, i segnali possono essere meno evidenti e includere irritabilità o sonnolenza anomala. La rapidità di intervento è fondamentale: una diagnosi precoce può fare la differenza tra guarigione e complicazioni gravi. In Italia la meningite è sotto controllo. Ogni anno si registrano circa un migliaio di casi, con un’incidenza relativamente bassa rispetto alla popolazione.

Non si tratta di un’emergenza sanitaria diffusa: i casi sono per lo più isolati o legati a piccoli focolai. Il sistema sanitario dispone di strumenti efficaci per la diagnosi e il trattamento, mentre le campagne vaccinali rappresentano il principale mezzo di prevenzione, soprattutto per i ceppi più pericolosi come il meningococco B e C. In Italia la meningite è sotto controllo. Ogni anno si registrano circa un migliaio di casi, con un’incidenza relativamente bassa rispetto alla popolazione. Non si tratta di un’emergenza sanitaria diffusa: i casi sono per lo più isolati o legati a piccoli focolai. Il sistema sanitario dispone di strumenti efficaci per la diagnosi e il trattamento.

Il Professor Fabrizio Pregliasco, virologo, spiega che la meningite tende a manifestarsi con piccoli focolai, soprattutto nei periodi primaverili e autunnali, e in contesti di comunità come scuole, campus universitari e ambienti di lavoro. «È fondamentale riconoscerla rapidamente», sottolinea l’esperto, evidenziando però una criticità: «Purtroppo non c’è ancora sufficiente attenzione alla vaccinazione contro la meningite meningococcica». La trasmissione avviene per via respiratoria, un fattore che rende il controllo della diffusione più complesso. «L’esempio dell’Inghilterra mostra come una variante del meningococco di tipo B abbia sviluppato una maggiore capacità diffusiva, soprattutto in un contesto universitario», aggiunge. Per questo motivo, secondo Pregliasco, è importante rafforzare la prevenzione attraverso la vaccinazione contro il meningococco B e quella quadrivalente (contro i ceppi A, C, W e Y). In Italia, il vaccino contro il meningococco B è raccomandato nei primi mesi di vita e gratuito, ma non raggiunge ancora una copertura elevata, lasciando margini di miglioramento nella prevenzione.

Diversa è la situazione nel Regno Unito, dove nelle ultime settimane si è registrato un focolaio che ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie. Nella zona del Kent sono stati segnalati diversi casi di meningite meningococcica, con alcune vittime tra giovani studenti. Il focolaio è legato principalmente al meningococco di tipo B e sembra essersi diffuso in ambienti scolastici e universitari, dove la vicinanza favorisce il contagio.

Le autorità locali hanno avviato misure di contenimento, tra cui vaccinazioni mirate e profilassi antibiotica per le persone entrate in contatto con i casi accertati. Nonostante l’allarme mediatico, gli esperti sottolineano che il rischio di diffusione su larga scala resta basso. Anche per l’Italia non si segnalano pericoli immediati, se non una maggiore attenzione per chi ha viaggiato nelle aree coinvolte. La situazione è monitorata costantemente, ma al momento non si parla di emergenza internazionale. La meningite rimane una malattia seria, ma oggi sempre più prevenibile grazie ai vaccini e gestibile con cure tempestive. Riconoscere i sintomi e intervenire rapidamente è fondamentale. In presenza di febbre alta associata a rigidità del collo e forte mal di testa, è essenziale rivolgersi immediatamente a un medico.