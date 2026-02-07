Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida regala all'Italia il primo oro

Una fantastica Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima medaglia d'oro ai Giochi di Milano Cortina, la terza in assoluto. La 35enne campionessa romana, nel giorno del suo compleanno, ha dominato la gara dei 3mila metri femminili con il tempo di 3'54"28 nuovo Record Olimpico. Per il pattinaggio velocità femminile italiano è la prima medaglia d'oro nella storia delle Olimpiadi invernali. Medaglia d'argento per la favoritissima norvegese Ragne Wiklund staccata di +2"26 e bronzo alla canadese Valerie Maltais a +2"65. Fuori dal podio tutte le olandesi.

"Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l'Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno.Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima!", ha dichiarato via social la premier Giorgia Meloni, postando l'immagine con medaglia della prima campionessa olimpica italiana a Milano-Cortina 2026.