Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, Francesca Lollobrigida zittisce la femminista: "Offesa? Mi ha fatto piacere"

di
giovedì 26 febbraio 2026
2' di lettura

“Se mi sento sminuita per essere stata definita ‘mamma d’oro’ da Carlo Conti? No, secondo me la stanno facendo più grossa di quello che è. Secondo me lui mi ha fatto un gioco di parole con il fatto che ho vinto l’oro, avrebbe potuto dire anche ‘mamma bis d’oro’. A me ha fatto piacere, sono la prima che si definisce mamma atleta e che portare un certo messaggio di aiuto”. Così a LaPresse Francesca Lollobrigida, rispondendo alla polemica esplosa dopo che Carlo Conti, durante la seconda giornata del Festival di Sanremo, ha definito la doppia campionessa olimpica a Milano-Cortina una ‘mamma d’oro’. La polemica era nata già a seguito dei successi olimpici di Lollobrigida, quando all’atleta era stato più volte associato il suo ruolo di madre.

“Se credo che avrebbe fatto lo stesso con un atleta uomo? Credo siano cose diverse. È chiaro che un padre non possa fare la madre. La mia Federazione è stata la prima che ha messo su un progetto, il ‘progetto mamma’. Se vuoi, allora, facciamo anche il ‘progetto papà’, ma sono due cose diverse, perché per portare mio figlio ho bisogno di cose diverse”, commenta Lollobrigida, che aggiunge: “A me piace portare avanti questo dualismo, perché vorrei essere un esempio positivo per quegli atleti che hanno bisogno di un incoraggiamento”, aggiunge ancora la campionessa, che svela come stia “ricevendo anche messaggi di mamme che non per forza sono atlete, ma che lavorano e che hanno trovato in me un pizzico di coraggio in più. Queste sono cose belle”.

Sanremo 2026, Carlo Conti sotto accusa: "Ornella Vanoni... come vi salta in mente?"

Sanremo al galoppo, va così veloce che quasi ci sembra già di essere alla serata finale. Pure troppo insom...

Subito dopo la campionessa ha ribadito che “per me ‘mamme d’oro’ è un gioco di parole che finisce lì". Lo stesso Carlo Conti, in conferenza stampa ha precisato: "Io sono cresciuto solo con una donna, mia mamma, figuriamoci se non rispetto le donne".

Sanremo 2026, "che cavolo stai dicendo": Pausini infilza Conti, Ariston in tilt

Sono solo "canzonette", dicono di Sanremo. Il Festival, però, è capace di regalare sempre moment...
