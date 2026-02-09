Milano-Cortina, la cronaca della giornata: curling, l'Italia batte gli Stati Uniti

Le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 arrivano alla loro terza giornata. Per l'Italia un inizio da sogno, con una pioggia di medaglie nelle prime due giornate di gara. Di seguito, il programma della giornata e la sintesi dei fatti più rilevanti

Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina

10:05 – Curling: Svizzera-Canada (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Stati Uniti-Italia (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Norvegia-Corea (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Cechia-Estonia (Round robin doppio misto)

10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa libera)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Giappone-Italia (Torneo femminile, gruppo B)

12:30 – Sci freestyle: Finale slopestyle femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Germania-Francia (Torneo femminile, gruppo B)

17:00 – Slittino: Singolo femminile (1ª run)

17:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m femminili

18:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (turno di prova)

18:05 – Curling: Semifinali doppio misto

18:35 – Slittino: Singolo femminile (2ª run)

19:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (1° turno)

19:20 – Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio (Danza ritmica)

19:30 – Snowboard: Finale big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:12 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (turno finale)

20:40 – Hockey su ghiaccio: Svizzera-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Canada-Cechia (Torneo femminile, gruppo A)

La cronaca della giornata:



Curling, l’Italia batte gli Usa. Alle 18 la semifinale

I campioni olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner – hanno battuto gli Stati Uniti 7-6 grazie con un colpo vincente all’ultimo tiro dell’ultimo End. Gli azzurri, secondi nel girone, alle 18 giocheranno la semifinale sempre contro la coppia americana.

Combinata maschile, Italia 4 fuori: caduta per Florian Schieder

Comincia male la combinata maschile a squadre per l'Italia: subito fuori dai giochi il team Italia 4 con la caduta di Florian Schieder nella discesa libera. Il suo compagno Tobias Kastlunger dunque non prenderà parte al successivo slalom.

Le Olimpiadi in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si possono guardare su diversi canali e piattaforme. In chiaro sarà Rai 2 a mandare in onda le gare principali. Mentre Eurosport trasmetterà ogni singolo evento. Streaming gratis con RaiPlay e per abbonati con DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.