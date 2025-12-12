L'Eredità, "Alcaraz e Sinner?": si scatena il finimondo

"Eh no Liorni, il campione non risulta antipatico per la bravura o per il montepremi, ma per come evolvono le sfide nel momento in cui il campione di turno è in difficoltà". Un telespettatore de L'Eredità, il quiz show della fascia del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, polemizza sui social direttamente con il padrone di casa dopo che Marcello, pluri-campione che sta cercando di battere ogni record di longevità del programma, ha battuto nuovamente la concorrenza arrivando ancora una volta alla Ghigliottina.

Questa volta la somma vinta è risicata: 4.600 euro e rotti, a fronte di un montepremi iniziale da 150mila euro. Le cinque parole indizio, "Uscire", "Torino", "Scarpa", "Soldi" e "Sushi", suggeriscono a Marcello la parola "Barca", e la soluzione è quella corretta. Subito, su X, ecco scatenarsi i commenti dei telespettatori che seguono le puntate in tempo reale. E sospetti conseguenti.

"Si ha l'impressione che negli scontri diretti, le definizioni poste ai concorrenti non siano equilibrate, rispetto a facilità e lunghezza delle stesse. Questa sensazione si ha in maniera evidente in parecchie sfide, in questo periodo, di tal Marcello", "Ma che collegamento assurdo hanno fatto tra Barca e Torino. Ma dai", "Poi mi spiegherete cosa c'entrava la battuta su Alcaraz e la barca di premi vinti a Torino, se ha vinto Jan...", "A leggere i commenti livorosi carichi di frustrazione invidia imbecillità ignoranza contro Marcello che ha la sola colpa di essere bravo, oltre che lo schifo per chi li fa (donne soprattutto) spero che resti lì per altri 6 mesi", "Dovremmo cominciare a boicottare questo programma perché fa dei favoritismi grandi come una casa! Buuuuuuuuu!", "Ma io non ho capito alcun collegamento! Che c'entra barca con sushi per esempio?", "Non in barca ma torno sotto coperta", "Pure a Bologna abbiamo il quartiere Barca", "Barca quartiere di Torino, bravo Marcello", "Spiegarne correttamente 4 su 5 è sopra la media. Abbiamo visto recentemente altri indovinare senza saperne realmente spiegare neanche una", "L'ha azzeccata anche stavolta. Ma la Rai stasera risparmia".