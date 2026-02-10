Jannik Sinner, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi. E il Pd impazzisce...

Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi 'free to air' delle Nitto Atp Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. Lo comunica la stessa Mediaset in una nota. L'accordo, si legge nella nota, porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest'anno le Nitto Atp Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner , che ha superato in finale Carlos Alcaraz. Con questo accordo, conclude la nota, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani.

"Quella dei diritti delle Atp Finals è l’ennesima batosta per la Rai. La nuova gestione, invece di investire sul rilancio e sul rafforzamento del servizio pubblico, sembra volerlo dismettere pezzo dopo pezzo. Rossi si sta comportando, di fatto, da liquidatore del servizio pubblico, non da chi dovrebbe difenderlo e valorizzarlo” è secco il commento dei componenti del Pd della commissione di vigilanza Rai alla notizia del raggiungimento dell’accordo sui diritti tv in chiaro per le Atp Finals tra Mediaset e la Associazione Tennisti Professionisti "che vede battuta Telemeloni". “La perdita di questo appuntamento è una grave perdita per il servizio pubblico radiotelevisivo. Le dimissioni di Petrecca sono ormai imprescindibili” hanno concluso.