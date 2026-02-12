Jannik Sinner su Mediaset fa impazzire il Pd: l'ultimo delirio

Mediaset si gode il ritorno del grande tennis in chiaro e lo fa con toni che sanno di rivincita. L’acquisizione della miglior partita quotidiana delle Atp Finals viene raccontata come un ritorno alle origini, mentre sullo sfondo restano le polemiche del Pd contro la Rai per la gestione televisiva dell’evento e dell’effetto Jannik Sinner. Nel suo editoriale su Sportmediaset, Alberto Brandi parte da lontano e rivendica una tradizione precisa: "Bentornato a casa, grande tennis. Il Grande Tennis, sì proprio con le iniziali maiuscole". Un richiamo agli anni pionieristici, quando — sottolinea Brandi — fu proprio il Biscione a credere in questo sport perché "in Italia mancava una copertura significativa della fai". E ricorda come "Silvio Berlusconi non hai avuto bisogno di essere convinto, dato che lo sport è la chiave per aprire le porte degli italiani".

Jannik Sinner, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi. E il Pd impazzisce... Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi 'free to air' delle Nitto Atp ...

Il racconto si fa epico nel passaggio dedicato a Rino Tommasi e Paolo Taveggia: “È lui il motore, è lui a dare la spinta", fino alla nascita della storica coppia con Gianni Clerici. "Un giorno venne da me dicendomi che doveva chiudersi l’era del commento a una voce — si legge ancora, passaggio che segna un cambio di passo nel modo di raccontare il tennis —. La coppia d’oro del racconto tennistico nasce a Milano 2, sotto la protezione del biscione”. Evocando un’epoca in cui Wimbledon e la Coppa Davis trovavano spazio sulle reti private.

Jannik Sinner, colpaccio per Mediaset: Atp Finals, la rivoluzione Le Atp Finals cambiano campo e cambiano anche tv. Il torneo di fine stagione, l’evento tennistico più ricco...