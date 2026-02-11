Milano-Cortina, l'Italia fa il bis nello slittino: oro nel doppio femminile e maschile

Andrea Voetter e Marion Oberhofer regalano il terzo oro all'Italia ai Giochi di Milano Cortina. Le due azzurre hanno vinto il titolo nel doppio femminile dello slittino, davanti alla coppia di tedesche (argento) e alle austriache (bronzo). Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, Giovanni Malagò, numero uno della Fondazione Milano-Cortina, e del bronzo olimpico in carica nello slittino Dominik Fischnaller, le azzurre portano così il terzo oro della spedizione italiana dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e quella dello short track nella staffetta mista. Argento alle tedesche Eitberger/Matschina e bronzo alle austriache Eigle/Kipp. Le azzurre, già in testa dopo la prima run, chiudono in 1'46"284, con poco più di un decimo di vantaggio sulle tedesche.

Pochi minuti dopo un'altra sorpresa: arriva il secondo oro di giornata nel doppio maschile. Dopo quello delle donne, il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio. I carabinieri rispettivamente di Bressanone e di Bolzano hanno preceduto la coppia statunitense Mueller/Haugsjaa, in testa dopo la prima run. Bronzo agli austriaci Steu/Kindl. E' la 21/ma medaglia per l'Italia ai giochi nello slittino. Il doppio maschile mancava il podio da 20 anni, dal bronzo di Torino 2006.