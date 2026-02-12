Milano-Cortina, "Marion Oberhofer e Sinner": il segreto dietro l'oro

Il quinto giorno dei giochi olimpici, a Milano-Cortina, ha dato due gioie inaspettate al medagliere azzurro. Arrivate dallo slittino dove, per la prima volta nella storia, una coppia femminile italiana è stata la più veloce di tutte, conquistando un fantastico oro con Anna Voetter e Marion Oberhofer.
Come se non bastasse, poi, poco meno di un’ora più tardi è arrivato il bis, stavolta dagli uomini. Al Cortina Sliding Centre il duo Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha battuto di misura l’Austria (solo 8 millesimi!) e si è aggiudicato quello che, per i colori azzurri, rappresenta il quarto oro e la tredicesima medaglia dei giochi. Per il CONI grande soddisfazione, il primato di medaglie condiviso con la Norvegia ed il terzo posto generale nel tabellone, alle spalle degli USA che hanno gli stessi ori, ma in più 6 argenti e la Norvegia stessa, che invece di ori ne ha già messi al collo ben 7.
Eccellenze altoatesine che rendono brillante la spedizione italiana in questo inizio olimpiade. Tra queste, Marion Oberhofer ha nella sua carta d’identità il segreto del successo. Venticinque anni, nativa di San Candido, il medesimo paese di Jannik Sinner, uno che di sport ne mastica per voler usare un eufemismo. Poteva eccellere nello sci, ha deciso di farlo con la racchetta.
Marion, invece, si è seduta su uno slittino per portare l’Italia in alto nella competizione a cinque cerchi. Lei venuta al mondo il 14 dicembre 2000, Jannik è nato il 16 agosto del 2001. Solo pochi mesi di differenza per due campioni eccellenti. L'oro nello slittino mancava da 20 anni, da quando aveva vinto l'ultimo la leggenda Armin Zoeggler, ora dt della squadra azzurra. Il modello di Marion, però, è un altro: “Un modello nello sport a cui ci siamo ispirate? Lindsey Vonn - ha detto dopo la vittoria - peccato sia caduta. È una persona molto forte, ha fatto tanto per le donne".