Milano-Cortina, "Marion Oberhofer e Sinner": il segreto dietro l'oro

Il quinto giorno dei giochi olimpici, a Milano-Cortina, ha dato due gioie inaspettate al medagliere azzurro. Arrivate dallo slittino dove, per la prima volta nella storia, una coppia femminile italiana è stata la più veloce di tutte, conquistando un fantastico oro con Anna Voetter e Marion Oberhofer.

Come se non bastasse, poi, poco meno di un’ora più tardi è arrivato il bis, stavolta dagli uomini. Al Cortina Sliding Centre il duo Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha battuto di misura l’Austria (solo 8 millesimi!) e si è aggiudicato quello che, per i colori azzurri, rappresenta il quarto oro e la tredicesima medaglia dei giochi. Per il CONI grande soddisfazione, il primato di medaglie condiviso con la Norvegia ed il terzo posto generale nel tabellone, alle spalle degli USA che hanno gli stessi ori, ma in più 6 argenti e la Norvegia stessa, che invece di ori ne ha già messi al collo ben 7.