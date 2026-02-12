Milano-Cortina, Sighel-choc contro Fontana: "Ma chi la conosce? Le brave sono altre"

"Ma chi la conosce, Arianna Fontana?": Pietro Sighel, nuova stella del pattinaggio italiano, sembra non essere in buoni rapporti con la portabandiera azzurra, viste le parole che le ha riservato in un'intervista a Repubblica. Tra di loro ci sarebbero antichi veleni, a partire dal fatto che la 35enne, che insegue il record assoluto di medaglie olimpiche per un atleta italiano, non sarebbe stata particolarmente vicina al resto della squadra prima dei Giochi. "Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così - ha spiegato Sighel -. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista". I due hanno vinto la medaglia d'oro insieme a Thomas Nadalini ed Elisa Confortola nella staffetta mista dello short track. Mentre questa sera sono in programma le loro finali individuali, 500 donne e 1000 uomini, a pochi minuti di distanza una dall'altra.

Parlando delle altre compagne, il campione ha detto: "Quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei". Un passaggio, poi, su una storia risalente al 2019, quando Fontana accusò due compagni di nazionale di averla fatta cadere di proposito durante un allenamento a Courmayeur. Entrambi sono stati assolti nel 2024 dal tribunale della Federghiaccio. "Una storia che è finita come doveva finire, anzi che non doveva nemmeno cominciare: i due ragazzi sono stati assolti per non aver commesso il fatto", ha commentato Sighel.