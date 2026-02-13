Fontana e Lollobrigida sorelle d'Italia: trionfi diversi, stessa consapevolezza

Il giochino “meglio gli uomini” “no, meglio le donne” è triste, stucchevole e anche chissenefrega, ma è un ottimo pretesto per celebrare lor signore le azzurre, perché quello che abbiamo visto e vissuto nella giornata di ieri non è che capiti proprio tutti i giorni. Abbiamo toccato vette di godimento sportivo rarissime, un avvicendarsi di gioie ed emozioni che a livello di intensità ci avevano fatto provare solo Jacobs-Tamberi in quel di Tokyo (quantomeno nella storia recente). E se in quel caso erano stati i maschietti a passarsi il testimone d’oro, questa volta è toccato alle ragazze. Prima l’atto di Fede, un trionfo realmente difficile da prevedere per motivi ben riassunti nella tabella pubblicata qua a destra (dal devastante infortunio alla gamba sinistra all’oro sono passati 315 giorni, ovvero “niente” per la gravità della faccenda). Il resto lo ha detto lei, Federica, semplice e chiarissima: «Non sapevo se sarei tornata a fare l’atleta, figuratevi vincere alle Olimpiadi. Ho usato tutto: testa, tecnica ed esperienza... Mi sento una privilegiata». Fenomenale.

Il resto lo hanno fatto Arianna Fontana (tredici-medaglie-olimpiche-raggiunto-Edorardo-Mangiarotti) e Francesca Lollobrigida, scesa in pista poche ore dopo con un sorriso che era tutto un programma. Cioè, in genere sei divorato dalla tensione, ti struggi nel pensiero del fallimento, sei concentratissimo e, al limite, te la ridi a cose fatte. Lei no, sembrava appagatissima, sorridente come non mai sul ghiaccio lucidissimo di Rho.