Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"

Il caso dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus è troppo grave per attendere l'analisi post-weekend: il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto a poche ore dal match, parlando all'Ansa e ammettendo l'errore conclamato dell'arbitro Federico La Penna.Rocchi ha dichiarato: "Siamo molto dispiaciuti dell’episodio, per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla"

Rocchi ha espresso vicinanza a La Penna ("è mortificato"), ma ha puntato il dito anche su Bastoni per la simulazione: "La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dire la verità. Lui non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci".La frase ha scatenato ulteriori polemiche: Rocchi allarga il discorso a un problema sistemico di simulazioni nel campionato italiano, accusando giocatori, club e ambiente di tentativi continui di "fregare" gli arbitri.