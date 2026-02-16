Inter-Juve, non solo l'esultanza: l'altro vergognoso gesto di Bastoni a Kalulu

L’uomo nero della settimana per il calcio italiano, sempre senza mezze misure, è Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è finito sotto attacco mediatico e social, dopo aver causato l’espulsione ingiusta di Kalulu nel Derby d’Italia, e aver esultato per aver ingannato il povero arbitro La Penna, che ora sarà stoppato a lungo dall’Aia. Tutto accade a pochi istanti dalla fine del primo tempo, con le due squadre ancorate sull’1-1. Protagonista Andrea Cambiaso, autore dell’autogol del vantaggio interista e della zampata del pareggio bianconero. Su un’azione di contropiede, Miretti sbaglia il passaggio a Kalulu che, anticipato proprio da Bastoni, finisce con lo sfiorargli appena il braccio e dare così il là al difensore nerazzurro per una caduta rovinosa e assolutamente inventata.

L’arbitro La Penna valuta il contatto come falloso, estrae il secondo giallo ai danni di Kalulu e lo manda sotto la doccia, lasciando la Juventus in dieci uomini. Il difensore francese, incredulo, ha sgranato gli occhi e tentato invano di dire all’arbitro che non lo aveva toccato. Poi, girandosi verso la sua panchina, ha mimato: “No, il secondo giallo non ci sta”. Ha chiesto l’ausilio del VAR che, però, non può da protocollo intervenire in una circostanza simile.

Assurdità che andrà assolutamente rivista dalla FIGC. Bastoni, già reo di un gesto antisportivo, ha completato la sua figuraccia non solo esultando per l’espulsione, ma rivolgendosi in malo modo anche allo stesso Kalulu, che voleva dall’avversario la smentita. E invece Bastoni ha rivendicato la giustizia del provvedimento, per suo tornaconto personale ovviamente.

