Inter-Juve, l'urlo di Collovati gela lo studio: "Si deve dimettere!"

Fulvio Collovati è intervenuto furioso nella trasmissione "Il sabato al 90°" su Rai2, commentando l'episodio controverso di Inter-Juventus (3-2 per i nerazzurri il 14 febbraio 2026). L'ex difensore azzurro, campione del mondo 1982, ha accusato l'arbitro Federico La Penna di aver "falsato" il risultato con l'espulsione di Pierre Kalulu per doppio giallo: il francese, già ammonito, sfiora appena Bastoni in ripartenza, ma l'interista cade platealmente simulando il contatto, inducendo La Penna al secondo cartellino rosso.Collovati se l'è presa duramente con Alessandro Bastoni per la simulazione e soprattutto per l'esultanza dopo il rosso a Kalulu, giudicata antisportiva e inaccettabile per un giocatore della Nazionale.

Secondo lui, invece, Bastoni dovrebbe scusarsi pubblicamente: "È un giocatore della nazionale, mai visto Scirea e Paolo Rossi comportarsi così".L'intervento ha amplificato le polemiche già esplose dopo il match: la Juventus (con Chiellini e Comolli) ha definito l'arbitraggio "imbarazzante" e "ingiusto", mentre Rocchi ha ammesso l'errore di La Penna ("decisione chiaramente errata") ma ha parlato di "simulazione chiara" da parte di Bastoni, parte di una "lunga serie" in cui "cercano in tutti i modi di fregarci".