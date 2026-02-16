Milano-Cortina, la "single" Sophia Kirby e un San Valentino a luci rosse: la foto nella Spa

Le Olimpiadi per una volta possono attendere. Dal punto di vista sportivo i giochi di Milano-Cortina non saranno stati memorabile per Sophia Kirkby, ma perlomeno per la bella canadese dello slittino ci sarà una giornata da ricordare. Sabato 14 febbraio, il giorno degli innamorati. Un San Valentino che la bionda atleta era pronta a trascorrere da single ma che, complice un appello social di grande successo pubblicato qualche ora prima, le ha riservato una clamorosa sorpresa romantica. Dopo essersi definita "la single più ambita del Villaggio olimpico" e aver chiesto un appuntamento, la 25enne è stata inondata di proposte dai potenziali spasimanti. E dopo aver allettato i fan con le premesse della vigilia, ecco la cronaca post dopo post dell'incontro galante con un fortunato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophia Kirkby (@sophia.kirkby) "Ecco i dettagli del mio appuntamento di ieri – ha esordito su Instagram –. C'era questo ragazzo americano. Al momento vive nel Regno Unito e ha fatto apposta il viaggio fino a Cortina solo per venire a trovarmi".

"È un ragazzo che mi ha scritto un messaggio privato un paio di settimane fa e poi, nelle settimane successive, mi ha detto: ‘Ehi Sophia, ti sembrerebbe troppo strano? Ho scoperto di avere un paio di giorni liberi. Posso venire a Cortina a trovarti per favore?'. E io gli ho risposto: ‘Sì, dai, perché no?'. Così è venuto qui a Cortina solo per me".