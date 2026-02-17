Alessandro Bastoni, pazzesca decisione dell'Inter: dove lo spediscono tra poche ore

Dopo tre giorni dalla figuraccia di San Siro, Alessandro Bastoni potrebbe aver finalmente trovato il coraggio per esporsi in prima persona. Il difensore nerazzurro è stato il protagonista in negativo del derby d'Italia, con quella simulazione grottesca - ed esultanza in faccia a Kalulu appena espulso - che è stata vista da tutto il mondo. E che ha suscitato lo sdegno di migliaia di tifosi, anche vip come l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Bastoni ha ricevuto una valanga di messaggi negativi sui social e ha deciso di chiudere i commenti su Instagram.
Ebbene, Bastoni sarà presente in conferenza stampa pre-Champions al fianco del suo allenatore. Lo stesso Cristian Chivu che, dopo la fine della partita, aveva di fatto accusato Kalulu di non aver lasciato a casa le braccia. Per questo motivo anche il coach romeno è stato oggetto di pesanti critiche, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in precedenza sugli arbitri. Ma tant'è.
Cosa dirà Bastoni? È probabile che il difensore nerazzurro farà mea culpa sul suo atteggiamento antisportivo esibito in campo. Ma, al tempo stesso, si adeguerà alle parole di Giuseppe Marotta, ovvero denuncerà la gogna mediatica nei suoi confronti. E, in un certo senso, vorrà togliersi di dosso l'etichetta di anti-sportivo.