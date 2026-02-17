Alessandro Bastoni, pazzesca decisione dell'Inter: dove lo spediscono tra poche ore

Dopo tre giorni dalla figuraccia di San Siro, Alessandro Bastoni potrebbe aver finalmente trovato il coraggio per esporsi in prima persona. Il difensore nerazzurro è stato il protagonista in negativo del derby d'Italia, con quella simulazione grottesca - ed esultanza in faccia a Kalulu appena espulso - che è stata vista da tutto il mondo. E che ha suscitato lo sdegno di migliaia di tifosi, anche vip come l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Bastoni ha ricevuto una valanga di messaggi negativi sui social e ha deciso di chiudere i commenti su Instagram.

Ebbene, Bastoni sarà presente in conferenza stampa pre-Champions al fianco del suo allenatore. Lo stesso Cristian Chivu che, dopo la fine della partita, aveva di fatto accusato Kalulu di non aver lasciato a casa le braccia. Per questo motivo anche il coach romeno è stato oggetto di pesanti critiche, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in precedenza sugli arbitri. Ma tant'è.