Inter-Juve, Luciano Spalletti avverte Riccardo Ferri: "Ti aspettano..."

Oltre il danno, la beffa. L'infuocato post-prima tempo di Inter-Juve e post-partita avrà delle conseguenze negative per i dirigenti bianconeri e, probabilmente, anche per Luciano Spalletti. Discorso diverso per Alessandro Bastoni che, nonostante la simulazione e l'esultanza in faccia a Pierre Kalulu appena espulso, se la caverà con una tirata d'orecchie. Il board della Juventus, invece, rischia grosso. A cominciare da Damien Comolli e Giorgio Chiellini, apparsi i più adirati contro La Penna nel tunnel che porta le squadre negli spogliatoi di San Siro.

L'ad bianconero è stato portato via a forza da Luciano Spalletti. Giorgio Chiellini, invece, ha avuto la possibilità di confrontarsi con il direttore di gara romano. "Non esiste, non esiste al mondo", ha gridato all'arbitro agitando le mani in segno di netto dissenso per una gestione di gara ritenuta inaccettabile. Culminata poi con le parole di Beppe Marotta, che ha parlato di una vera e propria gogna mediatica ai danni di Bastoni.