Inter-Juve, un turno di stop a La Penna? Furia dei tifosi: "La giustizia italiana..."

Che conseguenze avrà Federico La Penna dopo il disastro combinato a San Siro? Si era parlato addirittura di uno stop di tre mesi, soprattutto per il doppio errore commissione in occasione della simulazione di Alessandro bastoni in Inter-Juve: non andava espulso Pierre Kalulu ma il difensore nerazzurro. Ma già a sentire le parole di Gianluca Rocchi - il designatore degli arbitri di Serie A -, che in un certo senso aveva minimizzato l'errore del fischietto romano dando tutte le colpe al centrale azzurro, si era già capito che La Penna avrebbe avuto al massimo una tirata d’orecchi.

E così sarà. Federico la Penna dovrebbe essere fermato per una sola giornata. E poi, al ritorno in campo, dovrebbe essere spedito in sala Var o, al massimo, a fare il quarto uomo. Per i vertici arbitrali è stato infatti importanti come La Penna ha diretto il secondo tempo. Anche se da sponda Juve, lamentano anche un rigore non concesso a Weston McKennie su fallo di Bisseck. E un fallo su Openda poco prima del gol decisivo segnato da Piotr Zielinsky.