Milano-Cortina, tragedia sfiorata per Loomis: soffiatore invade la pista da sci

Tragedia sfiorata per Ben Loomis. Durante la gara di combinata nordica di Milano-Cortina l'atleta ha sfiorato un incidente. Lo statunitense stava affrontando la rampa per il salto con gli sci quando un membro dello staff ha lasciato il suo soffiatore di foglie sulla traiettoria del salto creando un ostacolo. Il tecnico non si è infatti accorto che l'atleta aveva già cominciato la discesa ed è riuscito a toglierlo giusto in tempo per evitare di colpirlo e fargli perdere l'equilibrio. Un gesto che lo ha comunque penalizzato visto che lo sciatore ha toccato leggermente il tubo.

In ogni caso Loomis non si è scomposto e ha fatto un salto di 116 m alla velocità di 96,3 km/h e ha raggiunto il settimo posto. Gli ufficiali di gara si sono scusati con lui e gli hanno proposto di rifare il salto ma l'atleta si è rifiutato accontentandosi del suo punteggio. D'altronde sulla pista si è abbattuta una bufera di neve che non gli dava grande sicurezza e non se la sentiva di ricominciare tutto dall'inizio.

