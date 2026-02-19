Milano-Cortina, l'inviata Danika Mason in onda da ubriaca: un caso internazionale

Un video diventato virale quello di Danika Mason, giornalista sportiva del canale australiano Channel 9. L'inviata è andata in onda - come di consueto - per commentare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Peccato però che questa volta la ragazza avesse visibilmente alzato il gomito. Inutile dire che in tanti hanno giudicato il comportamento come "poco professionale", mentre altri hanno apprezzato quanto avvenuto chiosando il tutto con qualche battuta.
Inutili anche i tentativi dei colleghi in studio di nascondere lo stato di Danika. Il conduttore Karl Stefanovic si è sentito ridere in sottofondo. Poi, con tempismo chirurgico, ha aggiunto: "Il freddo, eh. Non riesci nemmeno a muovere le labbra". Ma ormai il filmato è circolato ovunque. E la stessa Mason è stata costretta a scusarsi: "Ho totalmente sottovalutato la situazione. Non avrei dovuto bere, soprattutto in queste condizioni: fa freddo, c’è l’altitudine e probabilmente non aver cenato non ha aiutato. Voglio assumermi la piena responsabilità. Non è lo standard che mi impongo".
A prendere le sue difese ci ha pensato però il primo ministro australiano Anthony Albanese: "Sono dalla parte di Danika. È in Italia, sarà stanca, il fuso orario pesa". Insomma, tutto passato per Danika che sicuramente non potrà dimenticarsi questi Giochi olimpici.
Australian Olympic reporter Danika Mason was completely hammered on air and then issued an apology the next day. pic.twitter.com/JE4dxWJFp1— Vince Langman (@LangmanVince) February 19, 2026