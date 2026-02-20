Arianna Fontana, il tacco 12 e la promessa a Giorgia Meloni: cosa trapela

Arianna Fontana potrebbe riscrivere la storia delle Olimpiadi invernali. E, in attesa che gareggi nei 1500 metri, ecco alcune curiosità sulla pattinatrice di short track. Classe '90, la campionessa è nata a Sondrio dove ha coltivato la sua passione fin da piccolissima. Ama il colore verde e il cane Kira che ormai ha dieci anni. Ma non solo, perché Il Corriere della Sera svela che Arianna fa collezione di scarpe con il tacco (anche 12). Per congratularsi con lei, ha assistito a una delle sue gare a Milano-Cortana anche Giorgia Meloni. Proprio alla premier ha promesso una di quelle tutine azzurre che sono il suo costume.

Sposata con Anthony Lobello - ex pattinatore italo-americano e oggi suo coach - Arianna vive da anni a Tallahassee, in Florida. La loro storia comincia ai Giochi di Torino 2006. Lei ha 15 anni, lui 21. Da quell’incontro nasce un legame che cresce insieme alle rispettive carriere. Nel 2012 Anthony ottiene la cittadinanza italiana e due anni più tardi gareggia a Sochi con la nazionale azzurra. Il 2014 è anche l’anno del matrimonio, celebrato con una cerimonia riservata sulle rive del lago di Colico.