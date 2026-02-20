Milano-Cortina, Sighel guida l'Italia al bronzo nella staffetta contro giudici e sfortuna

Alla faccia dei giudici e della sfortuna: Pietro Sighel chiude le sue Olimpiadi invernali dolci-amare conquistando il bronzo con l'Italia nella staffetta maschile dello short track. Si tratta della sua seconda medaglia a Milano-Cortina dopo l'oro nella staffetta mista e due dolorose cadute consecutive, non senza polemiche. Oro all'Olanda in 6'51"857, argento alla Corea del Sud in 6'52"239. Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli hanno concluso terzi in 6'52"335. Per l'Italia Team è la medaglia numero 27 in questi straordinari Giochi. Niente medaglia conclusiva invece per Arianna Fontana, quinta davanti ad Arianna Sighel (sorella di Pietro) nella finale dei 1500 metri. Fontana anche in passato ha sempre trovato difficoltà sulla distanza più lunga in pista corta. Infatti, nelle precedenti edizioni, la 35enne fuoriclasse di Berbenno è salita due 'solo' volte sul podio, bronzo nel 2014 e argento nel 2022. Doppietta per la Corea del Sud, oro Gilli Kim (2'32"076), argento alla Minjeong Choi (2'32"450), bronzo alla statunitense Corinne Stoddard (2'32.578). Fontana ha tagliato il traguardo in 2'32"783, Sighel in 2'33"052.

Finale della staffetta maschile sui 5000 metri molto emozionante invece con gli azzurri sempre protagonisti. Nelle ultime tornate l'Italia si era ritrovata in quarta posizione ma poi Sighel e compagni sono riusciti a conquistare il bronzo lasciandosi alle spalle il Canada di soli 90 millesimi. Quella conquistata da Sighlel, Nadalini, Cassinelli e Spechenhauser è la quarta medaglia per lo short track italiano in staffetta dopo lo storico oro di Lillehammer '94 firmato da Maurizio Carnino, Orazio Fagone, Hugo Herrnhof e Mirko Vuillermin, l'argento di Salt Lake City 2002 e il bronzo di Pechino 2022. Per Sighel e Cassinelli si tratta del secondo terzo posto consecutivo.

