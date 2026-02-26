Sinner, cambia tutto? Medvedev sgancia la bomba: come ribalta le classifiche

Il sistema di classifica Atp è stato ritoccato più volte negli anni, ma il dibattito resta aperto. Tra ranking tradizionale ed Elo, il mondo del tennis continua a interrogarsi su quale sia il modello più equo per fotografare davvero i valori in campo. Da Dubai è arrivata una proposta destinata a far discutere, avanzata da Daniil Medvedev. Il russo, ex numero 1 del mondo, si è fatto portavoce di un’idea condivisa, a suo dire, da diversi colleghi: "Da quello che ho sentito i giocatori sarebbero d'accordo nel modificare il sistema che stabilisce la classifica Atp".

La proposta è radicale: conteggiare esclusivamente i risultati ottenuti nei quattro tornei dello Slam e in un numero più ampio di Masters 1000, eliminando di fatto il peso degli ATP 500 e 250. Medvedev ha spiegato nel dettaglio la sua visione: "So che i giocatori sarebbero d’accordo nel rendere ancora più obbligatori i tornei e di creare una classifica con i quattro Slam e un numero più alto di tornei 1000, che sono undici, e basta. Per gli altri tornei (500 e 250), non ci sarebbero punti o qualcosa del genere".