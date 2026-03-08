Jannik Sinner, la sconcertante rivelazione su Djokovic: "Problemi di salute prima del match"

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026 (persa al quinto set) ha scatenato molte critiche verso l'altoatesino, ma un'intervista recente a Tennis Channel rivela un retroscena finora poco considerato: problemi di salute durante la preparazione.
Sinner, sempre riservato sulle questioni fisiche, ha dichiarato: “Ho avuto una offseason molto positiva in cui mi sono allenato molto ma mi sono ammalato a Natale e poi ancora prima di andare in Australia. Ora penso di aver recuperato molto bene, anche a Melbourne stavo abbastanza bene. Ho avuto solo un match dove ho avuto i crampi ma mi sento bene. Per me la cosa più importante è sentirmi bene anche dal punto di vista mentale. Ora non vedo l’ora di andare di nuovo in campo e spero di tirare fuori il meglio”.
Questa rivelazione suggerisce che i due guai fisici (a Natale e pre-Australia) potrebbero aver influito sulla sua condizione fisica e mentale nel torneo, nonostante Sinner sottolinei di essersi ripreso bene e di aver sofferto solo crampi in un match. La semifinale contro Djokovic è stata comunque combattuta, ma il ko al quinto ha lasciato interrogativi sulle prestazioni.Guardando avanti, Sinner punta forte sul Roland Garros, l'unico Slam che manca nella sua collezione, dove vuole sfidare Carlos Alcaraz: “Abbiamo lavorato moltissimo nei giorni prima di venire qui a Indian Wells. È un torneo che insieme a Miami mi piace moltissimo, anche perché sono gli ultimi due appuntamenti prima della terra rossa. [...] In vista dei tornei sulla terra rossa, la parte superiore del corpo deve essere più forte perché potresti giocare di più con la palla sopra le spalle. La cosa più importante per me è avere disciplina, è la cosa che ha funzionato in passato anche per avere il giusto atteggiamento mentale”.