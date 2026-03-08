Jannik Sinner, la sconcertante rivelazione su Djokovic: "Problemi di salute prima del match"

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026 (persa al quinto set) ha scatenato molte critiche verso l'altoatesino, ma un'intervista recente a Tennis Channel rivela un retroscena finora poco considerato: problemi di salute durante la preparazione.

Sinner, sempre riservato sulle questioni fisiche, ha dichiarato: “Ho avuto una offseason molto positiva in cui mi sono allenato molto ma mi sono ammalato a Natale e poi ancora prima di andare in Australia. Ora penso di aver recuperato molto bene, anche a Melbourne stavo abbastanza bene. Ho avuto solo un match dove ho avuto i crampi ma mi sento bene. Per me la cosa più importante è sentirmi bene anche dal punto di vista mentale. Ora non vedo l’ora di andare di nuovo in campo e spero di tirare fuori il meglio”.