Katerina Siniakova, dramma in campo a Miami: perde, piange, scappa

Il primo turno femminile del torneo di Miami ha lasciato un’immagine destinata a far discutere ben oltre il risultato finale. La sfida tra Katerina Siniakova e Camila Osorio si è chiusa con il successo netto della colombiana, ma soprattutto con un finale carico di tensione e un gesto che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori.
Osorio ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, conquistando il primo set con autorità e riuscendo poi a ribaltare il secondo dopo essere stata sotto 4-2. Da quel momento la partita è cambiata completamente: Siniakova, fino ad allora in controllo del parziale, ha perso lucidità e continuità, lasciando scappare il match in pochissimi minuti. Il dato più evidente è arrivato negli ultimi scambi, con la ceca capace di vincere appena un punto negli ultimi quattordici giocati. Sul match point, con Osorio al servizio sul 5-4 e avanti 40-15, è arrivato l’episodio più delicato: nel tentativo di rispondere, Siniakova è scivolata cadendo pesantemente sul cemento e restando distesa a terra per qualche secondo. Dall’altra parte della rete la colombiana ha immediatamente interrotto l’esultanza e si è avvicinata per verificare le condizioni dell’avversaria.
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La reazione successiva, però, ha spiazzato tutti. Siniakova si è rialzata, ha stretto rapidamente la mano senza quasi guardare Osorio e ha lasciato il campo in fretta, visibilmente scossa e in lacrime, dirigendosi verso la panchina per raccogliere la borsa e uscire senza ulteriori gesti. Una scena che sui social ha generato molte critiche verso la tennista ceca, accusata da diversi utenti di scarsa sportività. In realtà il gesto sembra legato soprattutto alla frustrazione per una partita sfuggita di mano all’improvviso e per il modo traumatico in cui si è conclusa. Ora Osorio proseguirà il torneo affrontando Karolina Muchova.
Siniakova slipped during match point. More than anything, I think she was just embarassed & frustrated by herself and didn't want people to see her cry so she was in a hurry to get out of there pic.twitter.com/UV0xW6oAIk— #CloseTheGap (@estepbit) March 18, 2026