Katerina Siniakova, dramma in campo a Miami: perde, piange, scappa

Il primo turno femminile del torneo di Miami ha lasciato un’immagine destinata a far discutere ben oltre il risultato finale. La sfida tra Katerina Siniakova e Camila Osorio si è chiusa con il successo netto della colombiana, ma soprattutto con un finale carico di tensione e un gesto che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori.

Osorio ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, conquistando il primo set con autorità e riuscendo poi a ribaltare il secondo dopo essere stata sotto 4-2. Da quel momento la partita è cambiata completamente: Siniakova, fino ad allora in controllo del parziale, ha perso lucidità e continuità, lasciando scappare il match in pochissimi minuti. Il dato più evidente è arrivato negli ultimi scambi, con la ceca capace di vincere appena un punto negli ultimi quattordici giocati. Sul match point, con Osorio al servizio sul 5-4 e avanti 40-15, è arrivato l’episodio più delicato: nel tentativo di rispondere, Siniakova è scivolata cadendo pesantemente sul cemento e restando distesa a terra per qualche secondo. Dall’altra parte della rete la colombiana ha immediatamente interrotto l’esultanza e si è avvicinata per verificare le condizioni dell’avversaria.