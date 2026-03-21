Gennaro Gattuso perde Scamacca: playoff Mondiali, è brivido Italia

Piove sul bagnato per il povero Gennaro Gattuso: il ct della Nazionale, dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca, infortunato. Con Sandro Tonali uscito malconcio da Barcellona-Newcastle di Champions League (ma il centrocampista ex Milan sarà comunque a disposizione), l'Italia arriva dunque agli spareggi per accedere ai Mondiali in Usa, Messico e Canada senza il centravanti dell'Atalanta.

Il 27enne scuola Roma, ex Sassuolo e West Ham, la scorsa stagione ha giocato solo 1 partita a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per una lesione muscolo tendinea alla coscia destra, mentre quest'anno è a quota 12 gol in 33 presenze complessive.

Ora Scamacca è costretto a saltare la partita contro il Verona di domenica pomeriggio in campionato a Bergamo e rientrerà dopo la sosta per la Nazionale. L'attaccante ha riportato una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro. Incerti i tempi di recupero, si pensa a un minimo di tre settimane. Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo; la prognosi dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico-strumentale. Scamacca è stato sostituito mercoledì a Monaco di Baviera, nell'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Bayern perso 4-1, al 26' del secondo tempo da Nikola Krstovic. Oltre al Verona, dovrebbe saltare anche la trasferta di Lecce e il match con la Juventus il 6 e l'11 aprile prossimi.