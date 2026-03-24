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Jannik Sinner, siluro contro Djokovic: "Non gioco per quello"

di Lorenzo Pastugliamartedì 24 marzo 2026
Jannik Sinner, siluro contro Djokovic: "Non gioco per quello"

2' di lettura

"Non gioco per i record, sono contento di averlo fatto ma io gioco per andare avanti nei tornei. È un giocatore imprevedibile, ho cercato di attuare le migliori contromisure. Ora dovrò essere pronto già per domani (stasera, per il match contro Alex Michelsen, ndr), voglio sempre migliorarmi. Moutet è un mancino atipico, non è facile giocare contro di lui. Sono contento di come ho giocato, mi sono sentito bene con il servizio e dopo il break a inizio set mi sono tranquillizzato". Con queste parole Jannik Sinner ha commentato il netto successo ottenuto a Miami contro Corentin Moutet, una vittoria che conferma il grande momento dell’azzurro e la sua corsa sempre più concreta verso il vertice del ranking.

Il tennista italiano ha superato il francese con un convincente 6-1, 6-4 in appena un’ora e undici minuti, dominando il match fin dai primi scambi. Nel primo set non c’è stata praticamente partita: Sinner ha preso subito il controllo del ritmo, imponendosi con due break e un servizio quasi impeccabile, chiudendo il parziale in appena 26 minuti con percentuali altissime alla prima palla. Nel secondo set Moutet ha provato ad alzare il livello e a restare più vicino nel punteggio, ma senza mai riuscire davvero a mettere in difficoltà l’azzurro. Anche nel momento più delicato, sul 2-2, Sinner ha mantenuto lucidità e solidità, continuando a comandare gli scambi con precisione sia di diritto sia di rovescio. 

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