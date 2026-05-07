Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Garlasco e il "funerale" ai giudici: ecco cosa scrive il "Guardian"

giovedì 7 maggio 2026
Garlasco e il "funerale" ai giudici: ecco cosa scrive il "Guardian"

2' di lettura

Il delitto di Garlasco fa notizia in tutto il mondo. Dal New York Post al Guardian, fino al Sun, le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi finiscono anche sulla stampa internazionale. Facendo il punto sul caso, tutti e tre i giornali citano l'omicidio di Meredith Kercher, altro caso di cronaca italiana che aveva attirato l'attenzione dei media mondiali. 

Il New York Post parla di un "dramma psicologico" che mette in luce una "potenziala falla del sistema giudiziario italiano" e riporta le parole rilasciate da Gianni Riotta - direttore del Tg1 all'epoca dell'omicidio - alla Reuters: "Il processo è stato un circo. C'erano così tante lacune nel caso, eppure sono riusciti a ottenere una condanna". Il quotidiano statunitense - così come il The Guradian e il Sun - ha poi citato l'omicidio di Meredith Kercher, sottolineando un'analogia tra i due casi.

Andrea Sempio e il podcast su Chiara Poggi: caccia all'audio decisivo

"Commentava un podcast su di lui". Gli avvocati di Andrea Sempio sono al lavoro per giustificare le intercetta...

Il Guardian, dal canto suo, afferma che gli ultimi sviluppi potrebbero "smascherare uno dei più clamorosi errori giudiziari del Paese e liberare la persona che ha trascorso più di un decennio in carcere per quel crimine". Prosegue il giornale britannico: "L’omicidio di Garlasco, il complesso caso, con tutti i suoi colpi di scena, è stato costantemente analizzato dai media italiani per anni, dominando i talk show di cronaca nera e, più recentemente, i podcast". 

L'articolo del Sun, infine, parla di una "nuova agghiacciante teoria sull'omicidio di Chiara Poggi" e scrive che "uno dei delitti più tristemente noti d'Italia" potrebbe avere un epilogo completamente diverso rispetto a quanto era emerso precedentemente.

Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi", chiuse le indagini: le carte. Stasi, al via l'iter per la revisione

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il respo...
tag
garlasco
new york post
guardian
sun

L'ultimo atto si avvicina Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi", chiuse le indagini: le carte. Stasi, al via l'iter per la revisione

Pistole fumanti Andrea Sempio, lo scoop del Tg1 sulla fascia oraria dell'omicidio: la prova regina?

Intercettato in auto Andrea Sempio, "perché parlava da solo in auto": la sentenza dello psichiatra Mencacci

ti potrebbero interessare

Multa per gli pneumatici sporchi: come ti possono stangare

Multa per gli pneumatici sporchi: come ti possono stangare

Verona, stupratore marocchino incastrato dalla banconota da 50 euro

Verona, stupratore marocchino incastrato dalla banconota da 50 euro

Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi", chiuse le indagini: le carte. Stasi, al via l'iter per la revisione

Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi", chiuse le indagini: le carte. Stasi, al via l'iter per la revisione

Redazione
Andrea Sempio, lo scoop del Tg1 sulla fascia oraria dell'omicidio: la prova regina?

Andrea Sempio, lo scoop del Tg1 sulla fascia oraria dell'omicidio: la prova regina?

Redazione