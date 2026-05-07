Garlasco e il "funerale" ai giudici: ecco cosa scrive il "Guardian"

Il delitto di Garlasco fa notizia in tutto il mondo. Dal New York Post al Guardian, fino al Sun, le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi finiscono anche sulla stampa internazionale. Facendo il punto sul caso, tutti e tre i giornali citano l'omicidio di Meredith Kercher, altro caso di cronaca italiana che aveva attirato l'attenzione dei media mondiali.

Il New York Post parla di un "dramma psicologico" che mette in luce una "potenziala falla del sistema giudiziario italiano" e riporta le parole rilasciate da Gianni Riotta - direttore del Tg1 all'epoca dell'omicidio - alla Reuters: "Il processo è stato un circo. C'erano così tante lacune nel caso, eppure sono riusciti a ottenere una condanna". Il quotidiano statunitense - così come il The Guradian e il Sun - ha poi citato l'omicidio di Meredith Kercher, sottolineando un'analogia tra i due casi.