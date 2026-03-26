Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euro

Un periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale. Quasi un crollo. E così, ecco che lo spagnolo numero 1 al mondo cerca di distrarsi, di consolarsi. Come? Con uno yacht da dieci milioni di euro. Dopo la sconfitta a sorpresa nel torneo di Miami, il campione murciano ha scelto di prendersi una pausa per ricaricare energie e ritrovare equilibrio. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro, o meglio: al momento in cui potrà isolarsi a bordo di un’imbarcazione proibita ai comuni mortali, pensata per garantire privacy e comfort assoluto. Secondo le indiscrezioni, Alcaraz avrebbe commissionato un catamarano alla Sunreef Yachts. La scelta nascerebbe anche da esperienze passate: dopo la sconfitta contro Novak Djokovic alle Olimpiadi del 2024, proprio una vacanza in mare lo aiutò a smaltire la delusione per l’oro sfumato.

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Il progetto, stando a quel che trapela, è già in fase avanzata nei cantieri polacchi dell’azienda. L’imbarcazione, lunga circa 27 metri, sarà realizzata su misura: materiali pregiati, design personalizzato e un sistema di alimentazione ecosostenibile con pannelli solari. L’obiettivo è avere uno spazio esclusivo dove navigare, soprattutto tra le acque di Ibiza e Maiorca, lontano dalla pressione del circuito. Il prezzo complessivo, come accennato in premessa, supera i 10 milioni di euro: una base di circa 9 milioni, a cui si aggiungono optional che fanno lievitare ulteriormente il costo. Una cifra importante, ma del tutto sostenibile per un atleta che ha già guadagnato oltre 55 milioni solo in premi, dunque sponsor esclusi.

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