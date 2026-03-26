Carlos Alcaraz, la lezione di Rafa Nadal: "Il successo è un'altra cosa"

Non nascondiamoci. C'è un caso Carlo Alcaraz. Lo spagnolo sta accusando il colpo: è il miglior giocatore del circuito e tutti sognano di batterlo. E questa sua speciale condizione lo sta pian piano logorando. Basta vedere il suo atteggiamento in campo: frustrato, lamentoso e svuotato mentalmente. Il numero uno al mondo si sente un bersaglio sulla schiena, come se tutti i suoi avversari fossero forti come "Roger Federer".

Sul tema è intervenuto anche Rafa Nadal. Il maiorchino ha spiegato che non è facile giocare sotto pressione. E, in ogni caso, non si è obbligati a vincere sempre e comunque. "Tutti un giorno hanno il diritto di sentirsi stanchi – le parole del maiorchino – o frustrati. Sono convinto che Carlos, rivedendosi, stia pensando che sarebbe stato meglio non avere quella reazione così plateale. Non ci preoccupiamo di due sconfitte, sono insignificanti – ha aggiunto Nadal -. Quando si vince agli Australian Open, si diventa numero uno al mondo si ha forse la certezza di vincere ogni partita di quest'anno? Ovviamente no… E dovremmo preoccuparci per questo? No, ma dobbiamo tutti congratularci e ringraziare Carlos per quello che sta facendo".