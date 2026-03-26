Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Carlos Alcaraz, la lezione di Rafa Nadal: "Il successo è un'altra cosa"

di
Libero logo
giovedì 26 marzo 2026
Carlos Alcaraz, la lezione di Rafa Nadal: "Il successo è un'altra cosa"

2' di lettura

Non nascondiamoci. C'è un caso Carlo Alcaraz. Lo spagnolo sta accusando il colpo: è il miglior giocatore del circuito e tutti sognano di batterlo. E questa sua speciale condizione lo sta pian piano logorando. Basta vedere il suo atteggiamento in campo: frustrato, lamentoso e svuotato mentalmente. Il numero uno al mondo si sente un bersaglio sulla schiena, come se tutti i suoi avversari fossero forti come "Roger Federer". 

Sul tema è intervenuto anche Rafa Nadal. Il maiorchino ha spiegato che non è facile giocare sotto pressione. E, in ogni caso, non si è obbligati a vincere sempre e comunque. "Tutti un giorno hanno il diritto di sentirsi stanchi – le parole del maiorchino – o frustrati. Sono convinto che Carlos, rivedendosi, stia pensando che sarebbe stato meglio non avere quella reazione così plateale. Non ci preoccupiamo di due sconfitte, sono insignificanti – ha aggiunto Nadal -. Quando si vince agli Australian Open, si diventa numero uno al mondo si ha forse la certezza di vincere ogni partita di quest'anno? Ovviamente no… E dovremmo preoccuparci per questo? No, ma dobbiamo tutti congratularci e ringraziare Carlos per quello che sta facendo".

Carlos Alcaraz, le ragioni del crollo emotivo: rumors inquietanti

Non è più lo stesso Carlos Alcaraz che a inizio anno sembrava invincibile. Soprattutto dopo l'Australi...

E ancora: "Può sembrare che ci si sia abituati al suo livello, ma io non dimentico mai quanto sia difficile raggiungere ciò che Carlos riesce a ottenere. Sta dando già tutto ciò che può. Quando hai sette Slam, sei numero uno al mondo e vinci agli Australian Open… non puoi vincere tutto. Quindi non è il caso di allarmarsi per questi due stop. Dobbiamo solo ringraziare Carlos per tutto ciò che sta facendo e per le emozioni che ci sta regalando".

Carlos Alcaraz, il pesante sospetto di Mouratoglu: "È annoiato. La mia sensazione..."

Le recenti sconfitte di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno riacceso il dibattito sulla pressione che accompagna i prim...
tag
rafa nadal
carlos alcaraz

Tennis Alcaraz, la psicologa Josefina Cutillas: "Perché è crollato all'improvviso"

Sinner, "sorpasso immediato": lo scenario da incubo per Alcaraz

Parole chiare Carlos Alcaraz, il pesante sospetto di Mouratoglu: "È annoiato. La mia sensazione..."

ti potrebbero interessare

Gennaro Gattuso spedisce Cambiaso in tribuna: il motivo dietro l'esclusione

Gennaro Gattuso spedisce Cambiaso in tribuna: il motivo dietro l'esclusione

Redazione
Gennaro Gattuso, clamoroso: ecco perché ha scelto di giocare a Bergamo

Gennaro Gattuso, clamoroso: ecco perché ha scelto di giocare a Bergamo

Redazione
Alcaraz, la psicologa Josefina Cutillas: "Perché è crollato all'improvviso"

Alcaraz, la psicologa Josefina Cutillas: "Perché è crollato all'improvviso"

Lorenzo Pastuglia
Sinner in tilt, le due frasi con cui Vagnozzi gli ha dato la sveglia

Sinner in tilt, le due frasi con cui Vagnozzi gli ha dato la sveglia

Lorenzo Pastuglia