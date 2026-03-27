Italia-Irlanda del Nord, Gattuso sbrocca a fine primo tempo: "Cosa pensavate?"

Devono aver pensato questo Gigio Donnarumma e compagni. Soprattutto alla luce di un primo tempo discutibile, terminato con il risultato di 0 a 0. " Pensavate fosse facile? ", è la domanda che suona quasi come una minaccia posta da Gennaro Gattuso nello spogliatoio del Gwiss Stadium di Bergamo. Come ha rivelato Manuel Locatelli , dopo la strigliata del mister nell'intervallo è cambiato qualcosa nella testa degli azzurri. Un discorso chirurgico e delicato al tempo stesso, in situazioni del genere quel che conta davvero è toccare le corde giuste.

Alla fine l'Italia è riuscita a vincere la prima partita di questi terribili playoff. Come da tradizione, le partite degli spareggi per i Mondiali non sono mai semplici. Vedi quelle contro Svezia e Macedonia del Nord. Il rischio è quello di scendere in campo con troppa pressione e la paura di sbagliare. Anche quando t trovi di fronte ad avversari sulla carta abbordabili. Come la stessa Irlanda del Nord.

"Non ci siamo ancora tolti il peso e non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo una finale da giocare", ha spiegato il centrocampista bianconero ai microfoni della Rai. "Ci aspettavamo che sarebbe stata una partita così", ha poi aggiunto che poi ha commentato anche la sua prestazione in campo: "Ero troppo schiacciato sulla linea difensiva. Dal campo avevo la percezione che stando in quella posizione potessi aiutare più la squadra, poi il mister mi ha detto di stare più alto e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".