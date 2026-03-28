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Alexander Zverev fuori controllo, la frase in tedesco a rete con Sinner "Non è bastato che..."

sabato 28 marzo 2026
Alexander Zverev fuori controllo, la frase in tedesco a rete con Sinner "Non è bastato che..."

1' di lettura

Durante le semifinali del Miami Open 2026, Jannik Sinner ha eliminato Alexander Zverev con una prestazione solida, volando in finale in poco meno di due ore senza cedere neppure un set. Il tedesco ha giocato a un buon livello, meritando gli applausi del pubblico del Hard Rock Stadium, ma non è bastato per fermare l’azzurro, che continua la sua striscia di superiorità sul cemento.Al termine della partita, le telecamere hanno catturato un breve ma significativo scambio a rete che ha rivelato tutta la frustrazione di Zverev.

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Sinner lo ha abbracciato e gli ha fatto i complimenti: “Hai giocato bene”. Zverev, quasi sospirando, ha risposto in tedesco con una frase diventata subito virale: “Già, ma non è stato abbastanza”.Poche parole, cariche di rassegnazione, che sintetizzano perfettamente il momento attuale del tedesco: per quanto giochi bene, al momento non riesce a impensierire davvero il numero 2 del mondo. Sinner si conferma dominante, mentre Zverev, nonostante una buona prestazione, esce dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto senza riuscire a invertire la tendenza.Un botta e risposta breve ma eloquente, che sottolinea il divario attuale tra i due giocatori e la crescente difficoltà di Zverev nel trovare il modo di battere l’italiano.

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