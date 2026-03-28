Sinner-Alcaraz, clamoroso sul campo da padel: cosa trapela

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ancora una volta al centro dell’attenzione, questa volta però fuori dal circuito Atp e con il padel sullo sfondo. L’idea di vedere i due grandi rivali del tennis mondiale giocare insieme in doppio continua ad alimentare curiosità, anche se per ora resta soltanto una suggestione. A rilanciare il tema è stato proprio il tennista spagnolo, reduce dall’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro Sebastian Korda. Dopo l’uscita dal torneo, Alcaraz ha scelto di fermarsi ancora qualche giorno in Florida per assistere al Miami P1, uno degli appuntamenti più importanti del Premier Padel Tour. Nel corso della visita al Convention Center, accolto dal presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro, dal Ceo di Premier Padel David Serrahima e da Fernando Belasteguin, lo spagnolo si è lasciato andare a una battuta destinata subito a far parlare: "Sinner e io contro Coello e Tapia a Padel? Vinceremmo noi, senza dubbio".

Jannik Sinner impensabile: prima massacra Tiafoe, poi lo "giustifica" così Dominante. Semplicemente dominante. Jannik Sinner fa a pezzettini Francis Tiafoe nei quarti del Masters 1000 di Miami: v...

Seduto in tribuna d’onore, Alcaraz ha salutato alcuni dei protagonisti assoluti del circuito mondiale come Agustin Tapia, Arturo Coello, Mike Yanguas e Franco Stupaczuk, seguendo poi da vicino i match in programma. Il numero uno del ranking Atp ha confermato anche il proprio crescente interesse verso questa disciplina: "Anche io mi sto avvicinando al padel ultimamente", ha dichiarato l'asso spagnolo. "Bastano pochi giorni di allenamento e..." "E batterai tutti", gli risponde (tra le risate) il numero uno del padel internazionale.

Jannik Sinner gela l'intervistatore: "Sono di fretta, grazie!" Facciamo presto, c'è una partita da giocare. No, non la semifinale contro Alexander Zverev. Quella tra Italia...