Kimi Antonelli, la strana esultanza a Suzuka: chi omaggia dopo la vittoria

Kimi Antonelli continua il suo incredibile inizio di stagione in Formula 1. Il 19enne pilota italiano della Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone, conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina e balzando in testa alla classifica piloti del Mondiale 2026.Partito dalla pole position, Antonelli ha commesso l’ennesimo errore in partenza ed è scivolato fino al sesto posto nelle prime curve. La rimonta è stata favorita dall’incidente di Ollie Bearman, che ha fatto entrare la safety car proprio dopo il pit stop di George Russell.

Il compagno di squadra britannico, che era al comando, si è ritrovato così dietro e non è più riuscito a risalire.Dopo la ripartenza, Antonelli ha imposto un ritmo imprendibile con la Mercedes W17, dominando la gara in solitaria. Alle sue spalle ha chiuso un ottimo Oscar Piastri su McLaren, mentre Charles Leclerc (Ferrari) ha conquistato il terzo posto dopo un finale difensivo di grande cuore, tenendo dietro Russell.Con questo successo Antonelli è tornato in testa al Mondiale, un risultato che mancava a un pilota italiano da 21 anni, dall’epoca di Giancarlo Fisichella.