Sinner, Nargiso: "Farà doppietta e migliorerà ancora"

Miami è un luogo incantato per chi ama lo spettacolo e Jannik Sinner è l’esempio più accattivante nel jet-set del tennis che assegnerà stasera (diretta su Sky alle 21) lo scettro di re dell’Hard Rock Stadium. E dove il ragazzo di Sesto Pusteria insegue un clamoroso Sunshine Double dopo Indian Wells e un successo che lo proietterebbe verso il numero 1 dell’Atp che ha perso e vuole riacchiappare. Diego Nargiso è l’osservatore ideale per capire se, stasera, Sinner metterà a segno il colpo grosso.
Diego, la doppietta è possibile per Jannik?
«Certamente. Tutto è nella sue mani e, contro Zverev, ovvero contro il miglior Sascha degli ultimi tempi, quelle mani sono state magiche».
In semifinale Sinner ha dimostrato di avere ancora qualcosa in più.
«Parecchio di più. Il valore fra i due è stato sottile ma c’è sempre. Jannik è un numero 1 anche se, ora, è al secondo posto dell’Atp».
A Montecarlo, sulla terra rossa, ha la possibilità di tornare in vetta al mondo.
«E sarebbe il risultato di una logica alternanza che premia lui oppure Alcaraz. Per personalità, valore tecnico, spessore agonistico e colpi, quei due sono il miglior spot per il tennis».
Stasera Sinner incontra Jiri Lehecka, che non ha mai vinto un set nei tre precedenti confronti diretti.
«È un bravo tennista della scuola cecoslovacca. Ha un diritto e un rovescio da rispettare. Ma i valori in campo sono diversi, se Jannik sta bene non dovrebbe avere problemi».
È impressionante quando aumenta la velocità e la potenza negli scambi prolungati.
«Vorrei sottolineare due aspetti: il servizio di Sinner è in costante miglioramento. È come la Sagrada Familia che non smettevano mai di ritoccare, migliorare e affinare».
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La prima palla di Jannik risolve sempre ogni situazione, vero?
«Fateci caso, quando si trova sotto 30-40, risolve il potenziale rischio con un ace. È matematico».
Ha cambiato ancora il movimento?
«Sì, ma soprattutto i risultati: contro Zverev ha alternato slice esterni a traiettorie micidiali quando serviva da destra che hanno fatto ammattire il tedesco».
Joao Fonseca ha detto: Sinner è robotico.
«Ed è un grosso complimento. Quando si trova in una curva pericolosa del match, Jannik lucida l’aspetto cinico del suo gioco. Si è visto poco contro Tiafoe ma parecchio contro Zverev».
A proposito, Fonseca sarà il possibile terzo uomo del tennis? Come lo diventò Djokovic quando i re erano Nadal e Federer?
«Sì, il brasiliano ha talento e personalità, a Indian Wells ha affrontato Jannik giocando a viso aperto e così ha fatto quando ha incontrato Alcaraz».
Cosa la stupisce di Sinner, oggi?
«Il costante miglioramento. Se ne accorgono i suoi avversari che giocano al 200% ma, alla fine, escono dal campo con le ossa rotte».
Qui a Miami Sinner ha stupito anche per un tocco di palla che raramente avevamo visto prima.
«Lui ha sempre avuto caratteristiche diverse da quei tennisti che nascono con la sensibilità nel braccio, come Alcaraz o Musetti. Ma sotto rete sta mostrando pennellate, tagli e rotazioni mai visti prima. Aveva ragione Cahill quando disse: il Sinner perfetto lo vedremo nei prossimi anni. È un quadro che deve essere ancora finito».
Alcaraz, invece, ha toppato gli ultimi due Atp 1000.
«Logico che abbia anche lui delle pause. Ora si ritempra e, quando ritroverà l’amata terra battuta, sarà il Carlitos di sempre».