Sinner, Nargiso: "Farà doppietta e migliorerà ancora"

Miami è un luogo incantato per chi ama lo spettacolo e Jannik Sinner è l’esempio più accattivante nel jet-set del tennis che assegnerà stasera (diretta su Sky alle 21) lo scettro di re dell’Hard Rock Stadium. E dove il ragazzo di Sesto Pusteria insegue un clamoroso Sunshine Double dopo Indian Wells e un successo che lo proietterebbe verso il numero 1 dell’Atp che ha perso e vuole riacchiappare. Diego Nargiso è l’osservatore ideale per capire se, stasera, Sinner metterà a segno il colpo grosso.

Diego, la doppietta è possibile per Jannik?

«Certamente. Tutto è nella sue mani e, contro Zverev, ovvero contro il miglior Sascha degli ultimi tempi, quelle mani sono state magiche».

In semifinale Sinner ha dimostrato di avere ancora qualcosa in più.

«Parecchio di più. Il valore fra i due è stato sottile ma c’è sempre. Jannik è un numero 1 anche se, ora, è al secondo posto dell’Atp».

A Montecarlo, sulla terra rossa, ha la possibilità di tornare in vetta al mondo.

«E sarebbe il risultato di una logica alternanza che premia lui oppure Alcaraz. Per personalità, valore tecnico, spessore agonistico e colpi, quei due sono il miglior spot per il tennis».

Stasera Sinner incontra Jiri Lehecka, che non ha mai vinto un set nei tre precedenti confronti diretti.

«È un bravo tennista della scuola cecoslovacca. Ha un diritto e un rovescio da rispettare. Ma i valori in campo sono diversi, se Jannik sta bene non dovrebbe avere problemi».

È impressionante quando aumenta la velocità e la potenza negli scambi prolungati.

«Vorrei sottolineare due aspetti: il servizio di Sinner è in costante miglioramento. È come la Sagrada Familia che non smettevano mai di ritoccare, migliorare e affinare».