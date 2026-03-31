Italia-Bosnia, è già incubo: "Cosa troveranno nello spogliatoio"

Cosa troveranno gli azzurri negli spogliatoi di Zenica? Non soltanto una partita da dentro o fuori per il Mondiale 2026, ma anche un contesto ambientale e logistico tutt’altro che semplice. L’Italia arriverà in Bosnia solo a ridosso della sfida, scegliendo di restare a Coverciano fino all’ultimo per evitare un’attesa inutile sotto neve, pioggia e temperature vicine allo zero che stanno mettendo a dura prova il Bilino Polje.

Le condizioni del terreno hanno spinto la Figc e Gennaro Gattuso a modificare il programma iniziale: niente avvicinamento anticipato, ma partenza nel tardo pomeriggio e trasferimento diretto verso uno stadio che si presenterà in condizioni difficili. A Zenica, nelle ultime ore, si è lavorato senza sosta per mantenere il campo agibile, utilizzando anche sistemi di riscaldamento straordinari e stufe mobili per contrastare il gelo.