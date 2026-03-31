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Italia-Bosnia, è già incubo: "Cosa troveranno nello spogliatoio"

di Lorenzo Pastugliamartedì 31 marzo 2026
Italia-Bosnia, è già incubo: "Cosa troveranno nello spogliatoio"

2' di lettura

Cosa troveranno gli azzurri negli spogliatoi di Zenica? Non soltanto una partita da dentro o fuori per il Mondiale 2026, ma anche un contesto ambientale e logistico tutt’altro che semplice. L’Italia arriverà in Bosnia solo a ridosso della sfida, scegliendo di restare a Coverciano fino all’ultimo per evitare un’attesa inutile sotto neve, pioggia e temperature vicine allo zero che stanno mettendo a dura prova il Bilino Polje.

Le condizioni del terreno hanno spinto la Figc e Gennaro Gattuso a modificare il programma iniziale: niente avvicinamento anticipato, ma partenza nel tardo pomeriggio e trasferimento diretto verso uno stadio che si presenterà in condizioni difficili. A Zenica, nelle ultime ore, si è lavorato senza sosta per mantenere il campo agibile, utilizzando anche sistemi di riscaldamento straordinari e stufe mobili per contrastare il gelo.

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Per una Nazionale tecnicamente superiore come quella italiana, il rischio è che il manto erboso possa livellare i valori e trasformare la gara in una battaglia soprattutto fisica. Anche l’impianto contribuirà a rendere l’atmosfera particolarmente ostile: appena 8mila spettatori, ma tribune vicinissime al campo e un ambiente tradizionalmente molto caldo, nonostante la sanzione Fifa che ha imposto la chiusura del venti per cento dello stadio dopo episodi discriminatori della tifoseria bosniaca.

A complicare ulteriormente la serata c’è poi il dettaglio raccontato alla Gazzetta dello Sport da Roberto Cevoli, commissario tecnico di San Marino, che ha giocato di recente proprio a Zenica. Gli spogliatoi riservati agli ospiti si trovano infatti al secondo piano dello stadio, raggiungibili soltanto attraverso scale ripide e senza ascensore. "Portare tutto il materiale fino a lì, senza poter utilizzare l’ascensore, è stato faticoso". Un particolare che rende bene l’idea di ciò che aspetta gli azzurri prima ancora del fischio d’inizio.

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