Carlos Alcaraz, clamoroso dietrofront: chi è costretto a richiamare

In Spagna, accanto all’analisi tecnica, sono riemerse anche le domande sullo staff che accompagna Alcaraz in questo nuovo ciclo. E per la prima volta, dopo mesi di distanza, si torna a parlare apertamente di un possibile ritorno di Juan Carlos Ferrero accanto al campione murciano. A non escluderlo è stato Samuel Lopez , oggi guida tecnica principale del team, in un’intervista concessa a Eurosport: "Il rapporto è buono — le sue parole — Non so cosa potrebbe succedere in futuro, ma non sarebbe così improbabile. È un'opzione che c'è, magari tra un po', perché no? Ha lavorato con Carlos per 7-8 anni e quel legame durerà per sempre ”.

L’inizio di stagione di Carlos Alcaraz era sembrato quasi perfetto: titolo agli Australian Open, successo a Doha e una lunga striscia vincente che lo aveva portato fino alle semifinali di Indian Wells con sedici vittorie consecutive. Poi qualcosa si è incrinato: due sconfitte nelle ultime tre partite hanno riaperto il dibattito attorno al numero uno del mondo, proprio mentre Jannik Sinner , reduce da due tornei consecutivi vinti, torna a spingere forte anche in classifica.

Non nascondiamoci. C'è un caso Carlo Alcaraz. Lo spagnolo sta accusando il colpo: è il miglior giocato...

Dopo l’uscita di scena di Ferrero, Lopez è diventato il riferimento principale del lavoro quotidiano, affiancato anche da Alvaro Alcaraz, fratello del tennista, entrato progressivamente nello staff. Anche su questo il tecnico ha voluto chiarire i ruoli: "Lavora come vice allenatore, mi dà molti feedback e appunti e abbiamo un ottimo rapporto — ha proseguito — Sta acquisendo esperienza: infatti, in questa stagione viaggerà da solo con Carlos. Sa distinguere chiaramente il suo ruolo di ‘fratello' da quello di ‘lavoratore'. Carlos lo rispetta e lo ascolta".

Lopez si è soffermato infine anche sul momento tecnico del giocatore, in particolare dopo lo sfogo seguito alla sconfitta contro Korda a Miami. Per lui il nodo principale resta il servizio: "Il tennis si sta sviluppando intorno al tema del servizio — ha concluso — Carlos lo ha migliorato, ma deve continuare non tanto sulla potenza, ma per quanto riguarda la precisione e le percentuali".