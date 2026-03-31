Jannik Sinner, la mossa a sorpresa: verso il forfait a Madrid?

Il numero due del mondo non ha ancora comunicato nel dettaglio il programma della stagione sulla terra battuta, anche se il lavoro di preparazione è già ripartito a Montecarlo , dove in queste ore ha ripreso gli allenamenti. La partecipazione al torneo del Principato appare molto probabile, mentre su Madrid la scelta resta aperta. Il torneo spagnolo presenta caratteristiche particolari che potrebbero favorire il gioco dell’azzurro : si disputa infatti in altura, condizione che rende la terra rossa più rapida rispetto ad altri appuntamenti europei e quindi più vicina alle superfici che valorizzano il tennis aggressivo di Sinner.

Dopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami e ha realizzato il 'Sunshine double&...

Allo stesso tempo, però, proprio questa specificità tecnica lo rende meno indicativo in prospettiva Roland Garros, dove le condizioni sono molto diverse. C’è poi anche un aspetto legato alla classifica: Madrid difficilmente offrirebbe margini importanti nella rincorsa al numero uno, considerando che Carlos Alcaraz nella passata edizione non aveva giocato per problemi fisici.

Il direttore del torneo, Feliciano Lopez, a riguardo, guarda naturalmente alla possibilità di avere in tabellone i nomi più attesi: "Sarebbe bellissima una finale tra loro due, credo che sia quello che ogni appassionato sogna. L’anno scorso siamo stati molto sfortunati perché Carlos si è fatto male a Barcellona e Sinner stava ancora terminando la sua squalifica”. Tra gli iscritti figurano anche Novak Djokovic e Holger Rune, reduce dal recupero dopo il problema al tendine d’Achille. Anche per lui, però, resta da capire se sarà davvero pronto per tornare in campo.